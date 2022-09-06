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Спорт6 сентября 2022 14:32

Пловцы из Ярославской области взяли медали на чемпионате России

Соревнования проходили на открытой воде
Анастасия ГОЛУБЕВА
Соревнования проходили на открытой воде

Соревнования проходили на открытой воде

Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Ярославской области Кирилл Абросимов и Кирилл Беляев взяли серебро и бронзу на дистанции 10 километров на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Краснодарском крае.

- Участие в соревнованиях принимают 100 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны. В программе – дистанции 5, 1 и 25 километров, эстафета 4 х 1250 метров на черноморском побережье Анапы, в акватории пляжа всероссийского детского центра «Смена» (Сукко), - рассказали в правительстве Ярославской области.

Соревнования продлятся до 9 сентября.