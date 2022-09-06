Льготное автокредитование запустят для многодетных семей на Дальнем Востоке

Многодетные клиенты ВТБ с тремя и более детьми в возрасте до 21 года, проживающие на Дальнем Востоке, смогут оформить в банке автокредит на льготных условиях. Об этом в ходе ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Новая программа стартует с 14 сентября и предусматривает выдачу средств на покупку нового автомобиля или с пробегом. Льготную ставку смогут получить также категории попечителей и опекунов.

– Покупка автомобиля для многодетных родителей при нынешнем ритме жизни критично важна. Это позволяет им быть мобильнее, везде успевать и при этом – повышать качество жизни детей. Чтобы помочь нашим клиентам, мы расширяем число проектов своей стратегической инициативы семейного капитала и запускаем для многодетных семей дальневосточного региона льготную ставку по автокредитам. Наше предложение снизит расходы на семейный бюджет и сделает приобретение автомобиля для всей семьи проще и доступнее, – заявил Анатолий Печатников.

Новая программа реализуется в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», которую банк запустил в этом году для финансовой и нефинансовой поддержки семей на всех этапах развития. Банк предоставляет семьям льготные условия по ипотеке, оказывает поддержку родителям, на карту которых впервые поступают детские государственные пособия, и страхует на случай онкологии всех детей в их семьях, а также бесплатно страхует ребенка на время летнего отдыха в оздоровительном лагере по госпрограмме.

С начала года банк ВТБ (ПАО) выдал более 31 тыс. автокредитов на 40 млрд рублей. В июле банк одним из первых начал работу по программе льготного автокредитования. За это время объем продаж в рамках нее превысил 1,5 тысячи кредитов на 1 млрд рублей. Сегодня каждый четвертый автокредит банка выдается по госпрограмме.