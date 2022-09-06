В Ярославской области три больницы перейдут на электронные карты пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области три больницы перейдут на ведение карт пациентов полностью в электронной форме. Пока это пилотный проект и в нем участвуют Центральная городская больница Ярославля, а также Рыбинская и Ярославская станции скорой помощи.

– Наша задача – полностью уйти от бумаги. После успешного перевода документооборота на цифровую платформу медицинские учреждения региона смогут начать внедрение технологий искусственного интеллекта, - отметил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.