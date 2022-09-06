В Ярославле построят новую дорогу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле в этом году начнется строительство новой дороги. Об этом на общегородском совещании в мэрии рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Александр Черневский.

Дорога появится в районе пересечения Ленинградского проспекта и улицы Малая Норская в 15 микрорайоне. Протяженность участка – 1,25 километра, ширина проезжей части – 7 метров. На нем установят освещение, сделают ливневки и два светофора. По контракту работы должны быть выполнены до 30 сентября 2023 года.

Сейчас на пересечении Ленинградского проспекта и Малой Норской идет строительство нового детского сада. Здесь же построят котельную, которая будет давать тепло и в этот детсад, и в новую школу, которая пока что находится в стадии проектирования.