На дорогах Ярославской области установили макеты лосей

На дорогах Ярославской области установили пять макетов лосей. ФОТО: департамент охраны окружающей среды региона

На дорогах Ярославской области установили пять макетов лосей для профилактики ДТП с животными. Увидев искусственных лосей, водители должны вспомнить о настоящих сохатых, которые в любой момент могут выбежать на проезжую часть, и снизить скорость.

- В прошлом году в Ярославском районе рядом с Григорьевским в качестве эксперимента установили полноразмерный макет со светоотражающими элементами. За это время количество аварий на участке снизилось, - рассказали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Теперь макеты поставили на дорогах Карачиха-Ширинье, Ярославль-Любим, Ярославль-Тутаев по левому берегу, на 39-м и 60-м километрах трассы Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль.

Аншлаг заметен издалека даже в темное время суток.