В профильных образовательных учреждениях создадут эндаумент-фонды

Банк ВТБ и Министерство спорта Российской Федерации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта по социальным и экологическим проектам. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В рамках соглашения планируется создание серии эндаумент-фондов в различных профильных образовательных учреждениях. Также соглашение предусматривает развитие зарплатных проектов и совместную реализацию программ поддержки семейного отдыха.

- Поддержка спорта в нашей стране - всегда являлась важным направлением работы для нашего банка. Мы поддерживаем художественную и спортивную гимнастику, баскетбол, футбол, теннис, хоккей и другие виды спорта. Наш банк обладает большим опытом по развитию эндаумент-фондов в крупнейших учебных заведениях страны. Мы будем рады поделиться накопленным опытом и знаниями с профильными институтами и академиями Министерства спорта. Считаю, что подобные проекты будут способствовать развитию этих учебных заведений, - отметил президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин.

- Министерство спорта ценит поддержку, которую банк ВТБ оказывает российскому спорту и нашим спортсменам. Данное соглашение станет еще одним большим шагом на пути к формированию гармоничного общества через образование и спорт. Молодежь - наше будущее, поэтому очень важно развивать систему эндаумент-фондов, оказывать помощь студентам, преподавательскому составу и сохранять единство образования и спорта. Уверен, что проект поможет ребятам из наших подведомственных вузов успешно реализовать себя, - сказал Олег Матыцин.