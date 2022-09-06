По улице промышленной в Ярославле пустят новый автобусный маршрут Фото: Борис КУДРЯВОВ

На общегородском совещании в мэрии Ярославля, которое прошло сегодня, 6 сентября, прозвучал вопрос о запуске нового автобусного маршрута по улице Промышленной. Сейчас сюда заворачивают три автобуса - №№8, 62 и 58, а также маршрутка №71. И этого транспорта ярославцам не хватает.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергея Волканевского, в следующем году планируется пустить автобус по Промышленной.

- Формируется проект маршрутной сети. И на этом участке – по улице Осташинской и по улице Промышленной – новый маршрут запланирован. Уже разместили новые остановки, - сказал руководитель управления.