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Общество6 сентября 2022 9:35

В Ярославле 10 сентября ограничат проезд по центру города

Из-за фестиваля «Русское лето»
Полина Вачнадзе
ЦЕнтр Ярославля 10 сентября закроют для проезда транспорта

ЦЕнтр Ярославля 10 сентября закроют для проезда транспорта

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 10 сентября будет проходить фестиваль «Русское лето» #ZАРОССИЮ. Для безопасности его участников многие центральные улицы города перекроют для проезда транспорта.

С 6 утра до 23:00 10 сентября проезд будет закрыт на Советской площади и площади Челюскинцев, улицах Советской, Кедрова, Трефолева, Максимова, Кирова, Нахимсона, Депутатской, Первомайской, Советском и Народном переулках, а также Которосльной набережной.

Кроме того, на этих же участках с 19:00 9 сентября до конца праздника будет введено ограничение на остановку и стоянку машин.