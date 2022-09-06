В Ярославле 10 сентября ограничат проезд по центру города

ЦЕнтр Ярославля 10 сентября закроют для проезда транспорта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 10 сентября будет проходить фестиваль «Русское лето» #ZАРОССИЮ. Для безопасности его участников многие центральные улицы города перекроют для проезда транспорта.

С 6 утра до 23:00 10 сентября проезд будет закрыт на Советской площади и площади Челюскинцев, улицах Советской, Кедрова, Трефолева, Максимова, Кирова, Нахимсона, Депутатской, Первомайской, Советском и Народном переулках, а также Которосльной набережной.

Кроме того, на этих же участках с 19:00 9 сентября до конца праздника будет введено ограничение на остановку и стоянку машин.