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Общество6 сентября 2022 9:01

Синоптики рассказали, какими будут октябрь и ноябрь в Ярославской области

Ноябрь станет самым пасмурным месяцем в году
Полина Вачнадзе
Октябрь и ноябрь обещают быть хмурыми, ненастными, но теплыми

Октябрь и ноябрь обещают быть хмурыми, ненастными, но теплыми

Фото: Андрей АБРАМОВ

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, какой будет погода в Ярославской области октябре и ноябре.

Месяцы обещают быть хмурыми, ненастными, но теплыми. В октябре температура воздуха будет на 1-2 градуса выше нормы, но зарядят дожди. Ноябрь окажется теплее чем обычно на 2-3 градуса, однако, он обещает быть самым пасмурным месяцем года.

- Несмотря на крутой холодный старт, осень в целом будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков близким к норме, - сообщили в «Фобосе». – Метеорологическая зима, которая обычно наступает в середине ноября, придет с задержкой на 1-2 недели. Первый снег появится в ноябре, но устойчиво ляжет лишь в декабре.