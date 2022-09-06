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Происшествия6 сентября 2022 8:14

Ярославца будут судить за 10 краж телефонного кабеля

Мужчину задержали с поличным
Полина Вачнадзе
Ярославца обвиняют в 10 кражах телефонного кабеля

Ярославца обвиняют в 10 кражах телефонного кабеля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле будут судить 34-летнего мужчину: его обвиняют в 10 кражах телефонного кабеля и покушении на кражу телефонного кабеля.

Ярославца задержали в апреле этого года. В подвале многоэтажки на улице Громова он срезал несколько метров кабеля, а когда пытался его унести, попался на глаза полицейским.

- В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый совершил еще 10 аналогичных краж. Ночью он проникал в подвалы жилых домов в Дзержинском районе и обрезал телефонные провода, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ущерб более чем в 100 тысяч рублей был причинен двум крупным операторам связи. Похищенное мужчина сдавал в пункты приема металлолома.

Во время следствия ярославец свою вину признал.