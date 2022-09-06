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Общество6 сентября 2022 7:39

В Ярославле простятся с военнослужащим Германом Юдиным

Он погиб во время спецоперации на Украине
Полина Вачнадзе
Семья Германа Юдина получит материальную помощь

Семья Германа Юдина получит материальную помощь

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 6 сентября, простятся с заместителем командира батальона, майором Германом Юдиным. Он погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания начнется в 11:30 на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.

- Семья Германа Юдина получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.