В Ярославле простятся с военнослужащим Германом Юдиным

Семья Германа Юдина получит материальную помощь Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 6 сентября, простятся с заместителем командира батальона, майором Германом Юдиным. Он погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.

Церемония прощания начнется в 11:30 на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.

- Семья Германа Юдина получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.