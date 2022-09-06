В Ярославле простятся с военнослужащим Германом Юдиным

Семья Германа Юдина получит материальную помощь
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославле сегодня, 6 сентября, простятся с заместителем командира батальона, майором Германом Юдиным. Он погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине.
Церемония прощания начнется в 11:30 на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.
- Семья Германа Юдина получит материальную помощь из резервного фонда правительства Ярославской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.