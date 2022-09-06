Ярославцы просят мэрию включить отопление в домах и соцобъектах

Ярославцы просят включить отопление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярославцы просят мэрию города начать отопительный сезон. 30-градусная жара резко сменилась осенним холодом и горожане уже начали замерзать в своих быстро остывших квартирах. Мерзнут и дети в школах и детсадах.

Люди просят начать обогревать хотя бы объекты социальной сферы, а в жилых домах дать тепло не на полную мощность.

Но вряд ли это произойдет. По нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не будет превышать +8 градусов. С четверга, по прогнозам Центра «Фобос», в Ярославле начнется потепление. Днем ожидается +14..+16, по ночам до +8.