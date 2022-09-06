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Общество6 сентября 2022 6:35

Врио губернатора региона обсудит с Минтрансом строительство третьего моста в Ярославле

Необходимо определить сроки, когда будут выделены средства
Полина Вачнадзе
Двух мостов Ярославлю уже не хватает

Двух мостов Ярославлю уже не хватает

Фото: Полина Вачнадзе

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сегодня, 6 сентября, проведет встречу в Министерстве. На встрече глава региона обсудит конкретные даты выделения средств на строительство третьего моста через Волгу. Далее начнутся конкурсные процедуры на проектирование моста и его возведение.

В августе президент страны поддержал строительство третьего моста в Ярославле, а на прошлой неделе он поручил правительству РФ и властям Ярославской области обеспечить реализацию проекта в 2023-2027 годах.