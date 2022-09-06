Врио губернатора региона обсудит с Минтрансом строительство третьего моста в Ярославле

Двух мостов Ярославлю уже не хватает Фото: Полина Вачнадзе

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев сегодня, 6 сентября, проведет встречу в Министерстве. На встрече глава региона обсудит конкретные даты выделения средств на строительство третьего моста через Волгу. Далее начнутся конкурсные процедуры на проектирование моста и его возведение.

В августе президент страны поддержал строительство третьего моста в Ярославле, а на прошлой неделе он поручил правительству РФ и властям Ярославской области обеспечить реализацию проекта в 2023-2027 годах.