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Общество6 сентября 2022 5:38

МЧС предупредило ярославцев о заморозках

Заморозки ожидаются с 6 по 8 сентября
Полина Вачнадзе
В Ярославской области ожидаются заморозки

В Ярославской области ожидаются заморозки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о заморозках в Ярославской области. Они ожидаются с 6 по 8 сентября в ночные и утренние часы. Температура воздуха может опуститься до -2..0 градусов.

В эти дни велика вероятность гибель сельскохозяйственных растений и увеличение числа пожаров.

3 сентября в Рыбинском районе при пожаре погибла пожилая женщина. В качестве основной причины возгорания ее частного дома рассматривается неисправность обогревателя.