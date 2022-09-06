МЧС предупредило ярославцев о заморозках

В Ярославской области ожидаются заморозки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС опубликовало экстренное предупреждение о заморозках в Ярославской области. Они ожидаются с 6 по 8 сентября в ночные и утренние часы. Температура воздуха может опуститься до -2..0 градусов.

В эти дни велика вероятность гибель сельскохозяйственных растений и увеличение числа пожаров.

3 сентября в Рыбинском районе при пожаре погибла пожилая женщина. В качестве основной причины возгорания ее частного дома рассматривается неисправность обогревателя.