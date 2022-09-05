В двух детских поликлиниках Рыбинска закончился капитальный ремонт Фото: Правительство Ярославской области

В двух детских поликлиниках Рыбинска закончился капитальный ремонт. Из четырех зданий городской детской больницы пока обновили два. Это поликлиника №1 на Скомороховой горе и ее отделение в микрорайоне Слип.

Ремонтные работы в здании на Скомороховой горе начались в июне. В поликлинике поставили новые окна на двух этажах, выполнили капремонт шести кабинетов, санузла на первом этаже, цокольной части фасада и крыльца. Кроме этого, установлены камеры видеонаблюдения.

– В отделении первой детской поликлиники в микрорайоне Слип также выполнен ремонт санузла, старые окна заменили на стеклопакеты, установили камеры видеонаблюдения и пандус для маломобильных пациентов, – пояснил главный врач больницы Владимир Логинов. – Общая стоимость работ на четырех объектах этого года – порядка 18 миллионов рублей.

Сейчас ремонт идет в детской поликлинике №2 на улице Черепанова и в консультативно-диагностическом центре на улице Бородулина.