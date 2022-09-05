В Переславском районе в ДТП пострадали три человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 4 сентября, примерно в 9:15 произошло ДТП.

На дороге «Нагорье-Берендеево» столкнулись две легковушки: «ВАЗ-21213» под управлением 59-летнего мужчины и «Мицубиши», за рулем которой была 35-летняя женщина.

- После чего автомашины «Мицубиши» совершила наезд на металлическое барьерное ограждение проезжей части дороги. В результате ДТП водители транспортных средств с травмами госпитализированы, пассажир автомашины «ВАЗ» 35-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.