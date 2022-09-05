Руководство «ТНС энерго Ярославль» приняло участие в выездном заседании штаба по подготовке к ОЗП

Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» Алексей Ермаков принял участие в заседании областного штаба по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2022-2023 гг. в Ярославской области.

Выездное заседание, прошедшее 1 сентября в Данилове, провел директор Департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков. В штабе приняли участие руководители органов власти, представители ресурсоснабжающих организаций, руководители учреждений различных социальных сфер.

На совещании заслушали доклады участников о ходе реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, обсудили актуальные вопросы.

Среди острых проблем энергетики отметили вопросы платежной дисциплины предприятий ЖКХ в муниципальных районах. Так, по данным «ТНС энерго Ярославль» объем общей просроченной задолженности предприятий жилищного – коммунального комплекса Ярославской области на текущий период превысила 951 млн рублей. Наиболее сложная ситуация с платежами за электроэнергию сохраняется в Переславском, Тутаевском и Ярославском МР. Задолженность предприятий ЖКХ этих районов составляет346 млн руб., 199 млн руб., 72 млн рублей соответственно.

Члены штаба подчеркнули необходимость взятия под контроль местными органами власти вопрос по урегулированию имеющейся задолженности, предприятиям – должникам – принять меры по исполнению заключенных соглашений о реструктуризации долга и обеспечить 100% оплату текущего потребления электроэнергии.