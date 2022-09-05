Какие могут быть варианты разблокировки активов розничных клиентов

В интервью «Ведомостям» накануне Восточного экономического форума глава ВТБ Андрей Костин рассказал о возможных путях разблокировки большей части ценных бумаг, которые оказались замороженными в результате санкций со стороны Запада.

– Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему. Так что наша главная задача сегодня – вернуть заблокированные средства розничных инвесторов, – отметил Андрей Костин, подчеркнув, что решение этого вопроса является первоочередным для российского рынка.

– Сейчас существует четкая программа по разблокированию бумаг, одобренная правительством и ЦБ. Здесь есть несколько вариантов, но наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему, – заявил в интервью глава банка ВТБ (ПАО).

– Клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчетами в рублях, – заметил Костин, отметив, что считает правильным в дальнейшем открыть торги на СПБ Бирже теми иностранным бумагами, которые в настоящий момент учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах.

Этой весной порядка 5 млн российских частных инвесторов столкнулись с блокировкой своих иностранных ценных бумаг после введений санкций со стороны западных государства. Из них около 500 тысяч были клиентами ВТБ, попавшего под санкции раньше других крупных банков.

Замороженными оказались также российские бумаги, которые учитывались в зарубежной финансовой инфраструктуре. По оценке Андрея Костина уже предложенные меры позволяют вывести из-под заморозки порядка 30% активов. Так у российских эмитентов уже появилась возможность перевести ценные бумаги (как акции, так и облигации) в российскую систему учета и так восстановить в правах тех владельцев, кто держал бумаги за рубежом и столкнулся с враждебными действиями международных финансовых институтов. Появилась возможность получать купонные выплаты в рублях в обход иностранных депозитариев, и ряд других значительных изменений законодательства.

Работа в сфере законодательства продолжается. В частности, Андрей Костин предложил обсудить возможность внесение поправок в 430 Указ Президента.

– Если нужно, стоит внести поправки – чтобы держатель российской ценной бумаги, выраженной в долларах, в евро, смог переоформить ее и сделать новацию на российскую бумагу в рублях. В противном случае эмитент должен выкупить эту бумагу, – сказал в частности в интервью Андрей Костин.