В Ярославской области сотрудник лесничества должен вернуть 2,9 миллиона рублей за 200 вырубленных им деревьев

Сотрудник лесничества в Ярославской области незаконно срубил белее 200 деревьев Фото: Полина Вачнадзе

В Ростове Ярославской области прошел суд над сотрудником лесничества. 48-летний мужчина признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений.

- Используя свое служебное положение, обвиняемый, не имея на то законных оснований, вырубил более 200 деревьев, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время следствия сотрудник лесничества свою вину признал. Ему дали три года лишения свободы условно. Также он должен возместить причиненный ущерб – 2,9 миллиона рублей. В такую сумму оценили вырубленные деревья.