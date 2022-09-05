В Ярославской области работы по проекту «Наши дворы» закончат к концу сентября

Даже "отстающие" дворы обещают доделать до октября Фото: Правительство Ярославской области

Все работы по программе «Наши дворы» будут завершены к концу сентября. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Врио губернатора региона Михаил Евраев проверил территории, на которых план выполнен менее чем на 50%.

Проблемы на каждом объекте примерно одни и те же: нет оплаты со стороны мэрии и из-за этого подрядчики не смогли вовремя закупить материалы и продолжить работы, или подвели поставщики.

- Это никого не освобождает от ответственности. Все возможные дисциплинарные и санкционные меры к подрядчикам будут приняты, – отметил Михаил Евраев.

Дворов, в которых работы еще не начались, в Ярославле практически не осталось. Даже несмотря на значительные отставания от общего графика, эти объекты также будут сделаны до начала октября.

На благоустройство придомовых территорий и установки спортивно-игровых площадок по всей Ярославской области выделено 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Региональная казна на эти цели дополнительно выделила 600 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы «Наши дворы» на 2022 год составит рекордные 1,8 миллиарда.