В Ярославской области 5 сентября 227 человек заразились коронавирусом

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 5 сентября, коронавирусом заболели 227 человек. С начала пандемии заболели COVID-19 168 970 ярославцев.

За минувшие сутки госпитализация потребовалась 11 пациентам.

Несмотря на рост суточной заболеваемости, смертельных исходов от COVID-19 не фиксируется уже продолжительное время. С начала пандемии в Ярославской области от COVID-19 скончались 2 830 человек.

Заболели в России: 19 771 113 (+41 690)

Умерли в России: 384 787 (+76)