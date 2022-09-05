В ярославских школах начали говорить о важном

В школах Ярославля начали проходить уроки под названием «Разговоры о важном» Фото: Мэрия Ярославля

В школах Ярославля начали проходить уроки «Разговоры о важном». На них педагоги и ученики обсуждают вопросы, которые волнуют ребят и интересны им.

- Такие занятия рекомендованы Министерством просвещения РФ. На протяжении всего учебного года по понедельникам во всех школах будут проходить подобные уроки. Они будут идти в рамках внеурочной деятельности и затрагивать самые важные для подрастающего поколения темы, например, дружбы, взаимопонимания, семейных ценностей, - рассказала ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования мэрии Ярославля Елена Титова.

Подобные уроки будут проходить во всех школах страны по понедельникам. Всего в этом учебном году запланировано 34 занятия.