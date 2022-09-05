В Ярославле загорелся автобус с пассажирами

У автобуса загорелись колеса. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В воскресенье, 4 сентября, в Ярославле на ходу загорелись задние колеса автобуса №66. об инциденте в соцсетях рассказали пассажиры общественного транспорта.

- В дерганом режиме проехали километров пять, в салоне пахло жженой резиной, но водитель упорно ничего не замечал. Перед рекой Норой автобус догнал и заставил встать джигит на белом «коне»: выскочил из машины и побежал к дверям автобуса с криком «ты горишь!». Водитель, не сильно торопясь, сходил, посмотрел колеса, и только после этого открыл дверь и выпустил пассажиров, - написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

По их словам, огнетушителя в салоне не оказалось. На место происшествия вызвали пожарных.

- Так себе приключение, в целом, - говорят пассажиры.

Обошлось без пострадавших. Но к технической службе компании, которая выпустила транспорт в рейс, есть вопросы.