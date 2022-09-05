В Ярославле в День памяти команды «Локомотив» введут ограничения для автомобилистов

Ограничения начнут действовать вечером 6 сентября Фото: Мэрия Ярославля

7 сентября, в день гибели игроков, тренеров и персонала хоккейной команды «Локомотив», в Ярославле будут проходить памятные мероприятий. Для обеспечения безопасности их участников введут ограничения для водителей автомобилей.

С 19:00 6 сентября до 13:00 7 сентября у Леонтьевского кладбища на улицах Чехова и Учличской запрещена остановка и стоянка машин.

С 7 утра и до 13:00 7 сентября вводится запрет на проезд автомобилей на улице Чехова и в районе Успенского собора на Которосльной набережной, а также не Волжской набережной и площади Челюскинцев.