Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле 5 – 11 сентября

Начало рабочей недели в Ярославле будет дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Центра «Фобос» рассказали о погоде в Ярославле с 5 по 11 сентября. Достаточно погожие выходные дали надежду на тепло в будни, но она оказалась обманчива.

- Уже в понедельник скажется влияние холодного циклона, - сказали синоптики.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +8..10, ветер слабый. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +4..+6. Атмосферное давление в пределах нормы. 6 сентября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +4..+6°, днем +10..12°, ветер западный, умеренный. 7 сентября переменная облачность, сильный дождь; ночью +6..+8, днем +9..11, ветер слабый. 8 сентября в течение суток переменная облачность; ночью +5..+7, днем +8..10, ветер северный, умеренный.

- Только в пятницу на погоду вновь окажет влияние антициклон с запада. Небо очистится от облаков, дожди прекратятся, ночью возрастет вероятность заморозков. Относительно комфортными, с обилием солнца и отсутствием дождей, ожидаются и следующие выходные, - уточнили в «Фобосе».

9 сентября ожидается ясная погода; ночью 0..+2, днем +11..13, ветер северо-западный, умеренный. 10 сентября в течение суток на фоне повышенного давления переменная облачность; ночью +6..+8, днем +15..17, ветер юго-западный, умеренный. 11 сентября переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7..+9, днем +11..13, ветер юго-восточный, умеренный.