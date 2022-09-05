В Ярославской области на озере Неро утонул мужчина

На озере Неро в Ростове утонул рыбак Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Ростове Ярославской области в озере Неро утонул 61-летний мужчина. Тело обнаружили в трех километрах от берега рядом с лодкой. По всей видимости, рыбак из нее выпал и не смог выплыть.

- Привлекались 14 человек, 5 единиц техники, одно плавсредства. От МЧС – один человек и одна единица техники. Происшествие взято на учет, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Региональный СКР проводит проверку.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в ведомстве.