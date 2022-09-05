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Происшествия5 сентября 2022 5:43

В Ярославле произошел пожар в крупном торговом центре

Посетителей эвакуировали
Полина Вачнадзе
4 сентября произошел пожар в торгово-развлекательном центре

4 сентября произошел пожар в торгово-развлекательном центре

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 4 сентября, произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Не успели сотрудники ТРЦ начать работу, как их и посетителей эвакуировали из здания.

- В 10:44 поступило сообщение о возгорании в ТРЦ «Альтаир». Бало задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Как оказалось, загорелась потолочная отделка. Еще до прибытия пожарных небольшое возгорание удалось ликвидировать. ТРЦ продолжил работу в прежнем режиме.