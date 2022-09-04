В Ярославле Октябрьский мост полностью открыли для проезда. ФОТО: Михаил Евраев

В Ярославле сегодня, 4 сентября, Октябрьский мост полностью открыли для движения транспорта. Теперь можно ездить по всем четырем полосам. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев.

- Октябрьский мост полностью открыт. Движение на нем ограничивать больше не будем. Как и обещали, с работами по укладке швов уложились в два выходных дня, - отметил Михаил Евраев.

Действительно, еще вчера, 3 сентября, машины выстраивались в колонну, и перед мостом образовывалась пробка – из трех рядов транспорт заезжал в один. Сейчас по Октябрьскому мосту можно ездить беспрепятственно.