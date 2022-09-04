В Рыбинске задержали мужчину, у которого нашли наркотики

Экспертиза выявила, что это метадон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинке полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в отношении 37-летнего местного жителя.

Сотрудники полиции и Росгвардии у дома на улице 9 мая задержали мужчину, у которого изъяли полимерный пакет с веществом. Экспертиза показала, что это метадон весом 4,267 грамма.

- Подозреваемым даны признательные показания, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.