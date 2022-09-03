В Ярославле временно запретят остановку и стоянку у вокзала Ярославль Главный

Ограничения у вокзала будут действовать 6 и 11 сентября Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничат остановку и стоянку автомобилей на площади у вокзала Ярославль Главный.

- Временное ограничение вводится с 6 утра 6 сентября и 11 сентября, - уточнили в мэрии города.

Также остановка и стоянка машин запрещена на Которосльной набережной у КЗЦ "Миллениум". Ограничения там действуют с 19:00 4 сентября до 20:00 7 сентября.

Остановка и стоянка машин будет запрещена на Которосльной набережной Фото: Мэрия Ярославля

В эти дни в Ярославле будет проходить Всероссийский форум профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", на который приедут участники из разных городов страны.