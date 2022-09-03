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Происшествия3 сентября 2022 18:39

В Ярославле столкнулись автобус и автомобили

Авария произошла на улице Дачной
Полина Вачнадзе
В Ярославле столкнулись автобус и легковушки. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле столкнулись автобус и легковушки. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на улице Дачной вечером 3 сентября произошло ДТП. По информации, предоставленной полицией, столкнулись автобус ЛИаЗ и два автомобиля. Однако на кадрах видео, снятых на месте аварии, видно третью легковушку.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В комментариях к посту в соцсетях ярославцы удивляются, как вообще могло произойти данное ДТП.

- Мост перекрыт наполовину, машины едут со скоростью пешехода и все равно такой замес устроили, - пишет Алла П.