В школе Ярославля установили памятную доску в честь погибшего на Украине военнослужащего

Алексей Лапшин два года учился школе №5. Фото: Мэрия Ярославля

На ярославской школе №5 имени О.А.Варенцовой установили мемориальную доску в память о погибшем во время спецоперации на Украине Алексее Лапшине. Алексей два года учился в этой школе.

- Он всегда смотрел на жизнь широко раскрытыми глазами и хотел сделать что-то важное, - сказала образовательного учреждения Ирина Петрова.

На мероприятии присутствовали близкие военнослужащего, представители администрации Дзержинского района, старшеклассники школы №5.

- Алексей Лапшин погиб, защищая Отечество. Было принято решение увековечить имена героев этих событий в школах, в которых они учились. То, что сделали ребята, – это настоящий подвиг, о котором подрастающее поколение должно знать и помнить, - сказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.