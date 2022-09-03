Между Ярославлем и Рыбинском вновь начал ходить ретропоезд. ФОТО: группа "Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»" ВКонтакте

Между Ярославлем и Рыбинском вновь начал ходить ретропоезд.

С Московского вокзала Ярославля пригородный ретропоезд будет отправляться в 08:31, прибывать на станцию Рыбинск Пассажирский в 11:09. Обратно отправление назначено на 16:22, в прибытие в Ярославль - в 19:18.

- С 24 сентября конечной станцией станет Ярославль Главный, поезд будет прибывать туда в 19:04, - уточнили в пресс-службе СЖД.

Купить билеты можно в кассах пригородного сообщения или в мобильном приложении. Полный билет от Московского вокзала до Рыбинска стоит 299 рублей, от Ярославля Главного - 281 рубль 20 копеек. Действуют все льготы.