Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2022 8:14

Президент России распорядился обеспечить в Ярославле строительство Карабулинской развязки

До 1 октября необходимо найти источники финансирования
Полина Вачнадзе
Первый доклад президенту должны представить уже 1 октября этого года. ФОТО: пресс-служба Кремля

Первый доклад президенту должны представить уже 1 октября этого года. ФОТО: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны обеспечить реализацию проекта строительства в Ярославле Карабулинской развязки. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

- Обеспечить совместно с органами исполнительной власти Ярославской области реализацию в 2023-2027 годах проекта развития инфраструктуры: строительства мостового перехода через реку Волга (Карабулинская развязка), - говорится в документе.

Первый доклад президенту должны представить уже 1 октября этого года, последующие - раз в полгода. Также до 1 октября необходимо найти источник финансирования.