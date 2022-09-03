Президент России распорядился обеспечить в Ярославле строительство Карабулинской развязки

Первый доклад президенту должны представить уже 1 октября этого года. ФОТО: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны обеспечить реализацию проекта строительства в Ярославле Карабулинской развязки. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

- Обеспечить совместно с органами исполнительной власти Ярославской области реализацию в 2023-2027 годах проекта развития инфраструктуры: строительства мостового перехода через реку Волга (Карабулинская развязка), - говорится в документе.

Первый доклад президенту должны представить уже 1 октября этого года, последующие - раз в полгода. Также до 1 октября необходимо найти источник финансирования.