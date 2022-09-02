В Ярославле пройдет Всероссийский форум «Проектория». ФОТО: предоставлено организаторами

В Ярославле с 5 по 7 сентября пройдет Всероссийский форум профориентации «Проектория». В нем примут участие более 5000 школьников и педагогов из 85 регионов России. На очном формате будут присутствовать 400 школьников и 100 педагогов.

— Главная задача форума — помочь школьникам найти свое место в стремительно меняющемся мире с помощью эффективной проектной деятельности, а также рассказать им о самых современных инструментах и компетенциях, необходимых для успешной реализации как локальных, так и глобальных инициатив, — рассказали организаторы форума. — За три дня подростки определятся с дальнейшим вектором своего личного и профессионального развития, а также освоят навыки, необходимые для масштабирования своих проектов.

В онлайн-программе форума пройдет кейс-чемпионат среди школ: участники соберут команду, проработают решение кейсов вместе с экспертами и представят свои проекты.

В связи с проведением форума ограничат парковку и стоянку у вокзала Ярославль Главный и у КЗЦ "Миллениум".