В Рыбинске 4 сентября отметят Дни микрорайонов Переборы и Волжский: программы праздников

В ближайшее воскресенье, 4 сентября, в Рыбинске будут отмечать День микрорайона Волжский и День микрорайона Переборы Фото: Администрация Рыбинска

В ближайшее воскресенье, 4 сентября, в Рыбинске будут отмечать День микрорайона Волжский и День микрорайона Переборы.

В Переборах основные гуляния пройдут в Детском парке. С 11 часов здесь будет работать ярмарка, торжественное открытие праздника состоится в 15:00. На протяжении всего дня в парке будут проходить концерты, спортивные, анимационные и интерактивные игры. В 22:00 на площади перед Культурно-досуговым комплексом Переборы начнется вечерняя программа. Закончится праздник в 22:00 фейерверком.

В Волжском День микрорайона начнется в 15:00. На площади перед Дворцом культуры будет работать книжная ярмарка, мастерская ремесел, пройдет концерт и спортивная программа. Дети смогут принять участие в фестивале рисунков на асфальте. Свои музейные истории расскажут и покажут: Музей необычных велосипедов «Самокатъ» из Углича и Музей советской эпохи. Торжественное открытие Дня микрорайона Волжский в 17:00. Завершатся праздничные гуляния дискотекой и салютом.

Из-за праздничных гуляний в Волжском закроют проезд машин по Набережной космонавтов.