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Общество2 сентября 2022 13:00

В УМВД России по Ярославской области отмечают день образования службы ППС

Рассказываем про старшего сержанта полиции Никиту Колгашова
Анастасия ГОЛУБЕВА
Рассказываем про старшего сержанта полиции Никиту Колгашова

Рассказываем про старшего сержанта полиции Никиту Колгашова

Фото: УМВД по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области сегодня, 2 сентября, отмечают день образования службы ППС.

Старый сержант полиции Никита Колгашов служит с 2017 года. Он пришел на работу в отдельный батальон ППС УМВД России по Ярославской области сразу после армии, где служил в одном из знаменитых армейских подразделений — Семеновском полку в Москве.

- Я сам родился и вырос в Ярославле, - говорит старший сержант Никита Колгашов, - В Дзержинском районе. И теперь там и несу службу в составе экипажа патрульно-постовой службы. Знание района, безусловно, помогает в работе.

На службе у старшего сержанта полиции встречались неординарные случаи и опасные преступники.

- Несколько лет назад от дежурного нам поступила информация о том, что возле подъезда многоквартирного дома в Брагино стоит мешок в нем, по всей видимости, тело человека, - рассказывает Никита случай из практики, - Честно говоря, когда ехали, то думали, что гражданам что-то привиделось. Может быть куклу кто-то выбросил или что-то еще. Но когда приехали на место, то действительно увидели у подъезда мешок испачканный в крови, из которого были видны ноги человека. Очевидцы сказали, что мешок вынес мужчина, в руках которого был нож, мешок оставил у подъезда, а нож выбросил в мусорный бак.

По горячим следам преступника поймали: им оказался нетрезвый мужчина, которые нанес смертельный удар ножом своему знакомому. Подозреваемого задержали в собственной квартире.

Независимо от внешних обстоятельств, сотрудники правоохранительных органов с честью несут свою службу.

- Желаем в день образования службы ППС в системе МВД ее сотрудникам и дальше быть на страже спокойствия граждан, достойно нести свою службу на улицах нашего города, - поздравили коллег в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.