В УМВД России по Ярославской области отмечают день образования службы ППС

Рассказываем про старшего сержанта полиции Никиту Колгашова Фото: УМВД по Ярославской области

В УМВД России по Ярославской области сегодня, 2 сентября, отмечают день образования службы ППС.

Старый сержант полиции Никита Колгашов служит с 2017 года. Он пришел на работу в отдельный батальон ППС УМВД России по Ярославской области сразу после армии, где служил в одном из знаменитых армейских подразделений — Семеновском полку в Москве.

- Я сам родился и вырос в Ярославле, - говорит старший сержант Никита Колгашов, - В Дзержинском районе. И теперь там и несу службу в составе экипажа патрульно-постовой службы. Знание района, безусловно, помогает в работе.

На службе у старшего сержанта полиции встречались неординарные случаи и опасные преступники.

- Несколько лет назад от дежурного нам поступила информация о том, что возле подъезда многоквартирного дома в Брагино стоит мешок в нем, по всей видимости, тело человека, - рассказывает Никита случай из практики, - Честно говоря, когда ехали, то думали, что гражданам что-то привиделось. Может быть куклу кто-то выбросил или что-то еще. Но когда приехали на место, то действительно увидели у подъезда мешок испачканный в крови, из которого были видны ноги человека. Очевидцы сказали, что мешок вынес мужчина, в руках которого был нож, мешок оставил у подъезда, а нож выбросил в мусорный бак.

По горячим следам преступника поймали: им оказался нетрезвый мужчина, которые нанес смертельный удар ножом своему знакомому. Подозреваемого задержали в собственной квартире.

Независимо от внешних обстоятельств, сотрудники правоохранительных органов с честью несут свою службу.

- Желаем в день образования службы ППС в системе МВД ее сотрудникам и дальше быть на страже спокойствия граждан, достойно нести свою службу на улицах нашего города, - поздравили коллег в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.