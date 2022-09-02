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Происшествия2 сентября 2022 12:15

В Угличе сгорел пункт приема металлолома

Пожар начался ночью 2 сентября
Полина Вачнадзе
В Угличе ночью 2 сентября загорелся пункт приема металлолома

В Угличе ночью 2 сентября загорелся пункт приема металлолома

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Угличе ночью 2 сентября загорелся пункт приема металлолома на Ростовском шоссе.

- Вызов поступил в 02:15. На место выехали 12 человек личного состава и четыре спецмашины, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Возгорание, причины которого пока не установлены, ликвидировали спустя час. Пострадавших нет, но полностью сгорело помещение пункта площадью почти в 500 квадратов, и два автомобиля. Одна машина повреждена.