В Угличе сгорел пункт приема металлолома

В Угличе ночью 2 сентября загорелся пункт приема металлолома Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Угличе ночью 2 сентября загорелся пункт приема металлолома на Ростовском шоссе.

- Вызов поступил в 02:15. На место выехали 12 человек личного состава и четыре спецмашины, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Возгорание, причины которого пока не установлены, ликвидировали спустя час. Пострадавших нет, но полностью сгорело помещение пункта площадью почти в 500 квадратов, и два автомобиля. Одна машина повреждена.