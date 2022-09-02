Нефтепроводчики завершили подготовку к зиме

Компания «Транснефть – Балтика», осуществляющая транспортировку нефти и нефтепродуктов, завершила подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов.

Проведены проверки и сезонное обслуживание свыше 3 тыс. единиц запорной арматуры на линейной части трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях. Произведено обслуживание оборудования 54 резервуаров. Проверкам были подвергнуты защитные сооружения линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Специалисты предприятия также произвели обслуживание резервных ниток подводных переходов магистральных трубопроводов, технологических трубопроводов станций и других важных элементов транспортировки углеводородов.

Более 1,7 тыс. импульсных линий отборов давления на нефтеперекачивающих станциях и линейной части трубопроводов в преддверии зимы были заполнены незамерзающей жидкостью. Такая процедура необходима, чтобы в холодное время исключить образование ледяной пробки. Импульсная линия связи – трубная проводка, соединяющая отборное устройство с контрольно-измерительным прибором, датчиком или регулятором.

Большое внимание работники ООО «Транснефть – Балтика» уделяли подготовке к зиме систем пожарной безопасности. Проверена работоспособность более 300 автоматических систем пожаротушения, первичных средств пожаротушения на всех объектах предприятия, обследованы противопожарные водопроводы. Необходимое обслуживание и процедуры по утеплению прошли пожарные автомобили и депо. К работе в осенне-зимний период подготовлены также инженерно-технические средства охраны, очистные и другие сооружения, высоковольтные линии и трансформаторы.

Проведены мероприятия по устранению тепловых утечек из производственных, административных и бытовых зданий на объектах предприятия. Выполнены работы по повышению надежности систем теплоснабжения структурных подразделений. Подготовлены к работе зимой 38 котельных и 112 км тепловых сетей.

По завершении всех работ оформлен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных объектов ООО «Транснефть – Балтика».