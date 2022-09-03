Родители из Ярославля не согласны с запретом на использование смартфонов в школах

Школьникам запретили пользоваться телефонами на уроках Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября Министерство просвещения ввело запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Речь идет именно об образовательном процессе – нельзя пользоваться смартфоном в учебных целях. То есть, позвонить родителям во время перемены, чтобы решить какой-то важный вопрос, не возбраняется.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как к инициативе запретить телефоны на уроках относятся ярославские педагоги и родители школьников.

- В Ярославле практически 6 из 10 родителей против новой нормы - 59%. За - 31%,

причем больше всего сторонников среди отцов (33% против 26% среди матерей), - говорится в исследовании. - Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках - 55%. Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (53 и 51% соответственно).

Всеми руками за нововведение выступает старшее поколение учителей – 56%, не одобряют инициативу Минпросвещения 37% школьных педагогов.