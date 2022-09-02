Пожарные приехали на вызов в ярославскую школу

В столой школы №83 Ярославля сработала пожарная сигнализация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй учебный день в школе №83 Заволжского района Ярославля начался нестандартно: сработала пожарная сигнализация в столовой. На вызов выехали несколько пожарных машин.

- Оказался ложный вызов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Педагоги сразу же начали выводить детей из здания. Но эвакуацию свернули, когда стало понятно, что опасности нет.

- Такие ситуации у нас происходят нередко. В школе установлена новая пожарная сигнализация и датчик чутко реагирует на все. В этот раз в столовой выплеснулся суп и датчик сработал. Педагоги сразу побежали по классам, дети начали организованно выходить. Но когда мы поняли, что задымления нет, ничего не происходит, эвакуацию остановили. Сейчас учебный процесс продолжается в прежнем режиме, - рассказали в администрации школы.