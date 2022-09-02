В Ярославской области ушел из жизни бывший чиновник администрации

Александр Смирнов скончался 1 сентября

В Ярославской области скончался бывший заместитель главы администрации, экс-начальник управления образования Пошехонского района, почетный гражданин Пошехонья Александр Смирнов. Он ушел из жизни 1 сентября после продолжительной болезни. Александру Викторовичу было 64 года.

- В последний период своей трудовой деятельности Александр Викторович внес большой вклад в развитие библиотечной системы Пошехонского района, работая директором Пошехонской централизованной библиотечной системы. В памяти коллег и жителей Пошехонского района Александр Викторович Смирнов оставил светлую память. Разделяем утрату и выражаем искренние соболезнования родным и близким, - сказали в администрации Пошехонского района.

Прощание с Александром Смирновым пройдет в субботу, 3 сентября. Отпевание начнется в 12:00 в Успенском храме, гражданская панихида состоится на новом кладбище (новый квартал).