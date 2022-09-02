В Ярославле такси попало в ДТП

В Ярославле такси столкнулось с "Фольксвагеном" Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле машина такси попала в ДТП у дома 37 на проспекте Ленина. 2 сентября около 6:30 утра дорогу не смогли поделить «Рено Логан» и «Фольксваген». У обеих иномарок повреждены передние части.

О пострадавших на данный момент не известно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. На место аварии вызвали скорую помощь. Но насколько серьезные травмы получили водители и пассажиры, пока не ясно.