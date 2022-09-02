В Ярославской области в сентябре откроют еще две модельные библиотеки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в сентябре откроют еще две модельные библиотеки. Современные пространства появятся в Рыбинске и Гаврилов-Яме.

Гаврилов-Ямская центральная районная библиотека-музей получила 10 миллионов рублей на улучшение прежних условий.

- При ее модернизации большое внимание уделено созданию уникального культурно-исторического пространства имени директора льняной мануфактуры Девисона, жившего в доме, где сейчас располагается библиотека. Непременные атрибуты: камин, портреты, фотографии, подсвечники и старинные книги, - отметили в правительстве Ярославской области.

Библиотека в Рыбинске получила 5 миллионов рублей на все необходимые работы.

В правительстве региона сообщили, что на базе филиала №4 было решено создать библиотечно-интеллектуальный центр «Взлетная полоса». Авиационная тематика выбрана, потому что рядом находится предприятие «ОДК-Сатурн», а также символ интеллектуального и творческого старта.

В библиотеках отремонтировали все помещения, закупили новую мебель, компьютерную технику, а также обновили книжный фонд.