В Рыбинске открыли мемориальную доску, посвященную Алексею Гладкову Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 1 сентября, на здании Речного училища открыли мемориальную доску, посвященную выпускнику учебного учреждения Алексею Гладкову. Он погиб во время спецоперации на Украине.

- Рыбинец Алексей Гладков учился в гимназии № 8, после окончания 9 классов, поступил в речное училище им. В.И. Калашникова, затем отслужил в армии в морской пехоте города Севастополя, - рассказали в администрации Рыбинска. - После срочной службы Алексей остался по контракту водителем БТР. Неоднократно был участником боевых действий в Сирии и, конечно, не мог остаться в стороне, когда началась специальная операция на Украине. 16 апреля 2022 года Алексей погиб в Мариуполе, награжден Орденом Мужества посмертно.

На открытии мемориальной доски присутствовали близкие Алексея Гладкова, его одноклассники и учителя.