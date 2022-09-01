В ярославских школах прошел урок «Поделись своим знанием»

1 сентября у школьников получилось познавательным Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В ярославских школах сегодня, 1 сентября, прошел урок «Поделись своим знанием». Интересные люди пришли к детям рассказать о своих навыках и профессиях.

В несколько классов школы №49 поделиться своими знаниями пригласили инструктора по первой помощи Марию Рыбакову.

- Сегодня я провела четыре урока «Поделись своим знанием» в школе №49. Основной задачей для меня было показать детям, как нужно действовать в критической ситуации при остановке сердца. Для ребят это был новый опыт - ощутить себя, способным спасти чью-то жизнь, - рассказала Мария Рыбакова.

Ученики внимательно слушали спикера, с удовольствием отвечали на вопросы и приобрели полезные знания.

- Урок оказался намного интереснее, чем я предполагала. Время пролетело незаметно. Я получила новый интересный опыт, который может пригодиться мне в жизни. Мы смогли не только послушать информацию, но и поработать с манекеном, - поделилась ученица седьмого класса Елизавета.