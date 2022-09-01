Вниманию хозяйствующих субъектов! С 1 сентября вступает в силу Приказ Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям информирует хозяйствующие субъекты об обновлении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата. Карантинный сертификат оформляется в форме электронного документа.

Запись о выданном карантинном сертификате вносится в ФГИС "Аргус-Фито".

Подкарантинная продукция, на которую выдан карантинный сертификат, должна быть вывезена из карантинной фитосанитарной зоны, установленной в связи с выявлением карантинного объекта, заражение и (или) засорение которым характерно для вывозимой подкарантинной продукции, в течение 20 календарных дней со дня выдачи карантинного сертификата.

Заявление о выдаче фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата может быть подано в электронном виде через ФГИС "Аргус-Фито", Единый портал госуслуг при наличии технической возможности, ИС "Одно окно".

Переоформление ФСС и КС осуществляется в случае истечения срока действия выданных ФСС или КС, изменения транспортного средства, перевозящего продукцию, изменения места назначения, изменения данных отправителя и получателя подкарантинной продукции.

Заявление о необходимости переоформления ФСС (с указанием номера ФСС, подлежащего переоформлению, вида и количества подкарантинной продукции в указанной партии и места ее назначения) или КС может быть подано письменно, в электронной форме или любым доступным способом, в том числе с использованием Единого портала при наличии технической возможности Единого портала к приему и передаче заявления, а также во время нахождения партии подкарантинной продукции в пути.

Подача заявления на переоформление ФСС или КС физическими лицами в электронном виде осуществляется с использованием электронной подписи.