В Ярославле во время проведения форума «Проектория» ограничат стоянку и парковку машин

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 5 сентября стартует Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Из-за этого мероприятия для машин вводится ограничение стоянки и парковки.

- В КЗЦ «Миллениум» с 19 часов 4 сентября до 20 часов 7 сентября на участке Которосльной набережной, а также на площади Ярославль-Главный с 6 часов 6 сентября и 11 сентября вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии Ярославля.