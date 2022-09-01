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Общество1 сентября 2022 11:48

С Днем знаний!

Поздравление от депутата Ярославской областной думы Эльхана Мардалиева
Изображение предоставлено Ярославской областной думой

Изображение предоставлено Ярославской областной думой

1 сентября - волнительная дата и для школьников, и для родителей, и, конечно, для учителей.

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, когда дети получают свои основные, фундаментальные знания.

Сегодня образование превращается в один из самых главных ресурсов человека. И хорошее образование - важнейшая составляющая жизненного успеха. Разносторонние и прочные знания - основа достойной жизни, основа социально-экономического прогресса Ярославской области и всей страны в целом.

Одна из главных составляющих качественного и доступного образования - это педагоги и учителя, которые, сохраняя лучшие традиции советской школы, изучают новые тенденции в сфере образования. Это грамотные, увлеченные и знающие люди. И лучшая оценка учительского труда - в успехах их воспитанников. Выражаем вам особую признательность за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям!

Но за успехами детей - не только каждодневный учительский труд и усердие детей, но и забота родителей. Именно родители проходят и получают с каждым из своих детей второе, третье образование. И детям очень важны родительская поддержка и помощь.

Эльхан Мардалиев, депутат Ярославской областной думы. ФОТО предоставлено Ярославской областной думой

Эльхан Мардалиев, депутат Ярославской областной думы. ФОТО предоставлено Ярославской областной думой

Еще раз от всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родителям - мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам - любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С Днем знаний и началом нового учебного года!

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