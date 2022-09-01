Изображение предоставлено Ярославской областной думой

1 сентября - волнительная дата и для школьников, и для родителей, и, конечно, для учителей.

Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека. Это время, когда дети получают свои основные, фундаментальные знания.

Сегодня образование превращается в один из самых главных ресурсов человека. И хорошее образование - важнейшая составляющая жизненного успеха. Разносторонние и прочные знания - основа достойной жизни, основа социально-экономического прогресса Ярославской области и всей страны в целом.

Одна из главных составляющих качественного и доступного образования - это педагоги и учителя, которые, сохраняя лучшие традиции советской школы, изучают новые тенденции в сфере образования. Это грамотные, увлеченные и знающие люди. И лучшая оценка учительского труда - в успехах их воспитанников. Выражаем вам особую признательность за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям!

Но за успехами детей - не только каждодневный учительский труд и усердие детей, но и забота родителей. Именно родители проходят и получают с каждым из своих детей второе, третье образование. И детям очень важны родительская поддержка и помощь.

Эльхан Мардалиев, депутат Ярославской областной думы. ФОТО предоставлено Ярославской областной думой

Еще раз от всей души желаю педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия, родителям - мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам - любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С Днем знаний и началом нового учебного года!

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