В Ярославле трех бомжей осудили за убийство двух человек

В Ярославле троих бомжей признали виновными в убийстве по предварительному сговору двух человек. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославский областной суд вынес приговор ярославцам – двум мужчинам и женщине. Их признали виновными в убийстве по предварительному сговору двух человек.

Преступления были совершены в заброшенном доме Фрунзенского района. Все подсудимые – люди без определенного места жительства, постоянно и много пьющие. На одной из пьянок между ними и еще одним бомжом завязалась драка. В итоге троица сговорилась и убила неприятеля.

На следующий день злоумышленники убили еще одного своего знакомого. Он был свидетелем первого преступления и обвиняемые опасались, что он сообщит в полицию.

- В ходе следствия подсудимые в полном объеме признали вину, подробно рассказали об обстоятельствах совершения преступления. В суде данные показания подтвердили, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Двум мужчинам назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщине – 16,5 лет в колонии общего режима, уточнили в пресс-службе сКР по Ярославской области.